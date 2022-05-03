"Заминированный" аэропорт остановил вылет баскетболистов "Локомотива-Кубани"

3 мая. 17:45

Игроки и тренерский штаб краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" не смогли вылететь в Москву на полуфинальные матчи Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, так как были вместе с другими пассажирами эвакуированы из аэропорта Ставрополя.

"Рейс, на котором команда должна была отправиться в Москву на матчи полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА, сначала был перенесен на полтора часа, а через пять минут сотрудники аэропорта попросили всех находящихся в терминале срочно покинуть здание", - информирует пресс-служба клуба.

По словам начальника пресс-службы краснодарского клуба Владимира Можайцева, сейчас неясно как "Локо" доберется в Москву на первые матчи полуфинала, передает ТАСС.