Ильхам Алиев поздравил Израиль с Днем независимости

3 мая. 17:27

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Израиля Ицхаку Герцогу, в котором передал народу Израиля самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Государства Израиль - Дня независимости.

"В основе успешно развивающихся межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Государством Израиль лежит воля наших народов, исторически проживающих в условиях дружбы, взаимопонимания и уважения.

Сегодня расширение круга охвата азербайджано-израильских связей, активное сотрудничество наших стран в ряде важных областей вызывает удовлетворение. Несомненно, открытие в Тель-Авиве представительств торговли и туризма нашей страны внесет вклад в развитие нашего сотрудничества, расширение контактов между людьми", - говорится в поздравлении.

Далее Ильхам Алиев особо отметил участие израильских компаний в работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

"Считаю, что существуют хорошие возможности для еще большего развития взаимной деятельности в области энергетики, высоких технологий, образования, военно-технической и других сферах. Уверен, что мы и впредь приложим совместные усилия для расширения традиционных дружественных отношений между нашими странами, полного использования потенциала нашего сотрудничества в соответствии с интересами наших народов", - акцентировал внимание азербайджанский лидер.

"В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Израиля - постоянного мира и благополучия", - заключил Ильхам Алиев.