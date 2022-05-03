Путин-Макрону: Россия открыта к диалогу по Украине

3 мая. 17:08

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в ходе которых заявил, что Россия, "несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе", по-прежнему открыта к диалогу.

"Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе, российская сторона по-прежнему открыта к диалогу", - сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того глава российского государства рассказал Макрону об освобождении Мариуполя и эвакуации гражданских с завода "Азовсталь".