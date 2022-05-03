Как вернуться в рабочий ритм после праздников?

3 мая. 16:55

Вернуться к рабочему ритму после праздников иногда бывает сложно, констатировал проректор по учебной работе "Университета 2035" Олег Сулименко.

По его словам, поможет настроиться на работу интерес к выбранному делу. "Чтобы настроиться на работу, можно воспользоваться несколькими советами. Во-первых, найдите мотивацию. Подумайте о том, что при встрече вы расскажете коллегам, какими новостями поделитесь. Может быть, во время отдыха к вам пришла интересная идея по развитию ваша проекта?" - сказал он в интервью "Газете.ru".

"Заранее приготовьте одежду, в которой пойдете в офис, документы, которые вам потребуются, заведите будильник и ложитесь отдыхать пораньше, чтобы выспаться", - посветил он. Далее эксперт отметил, что настроиться на труд поможет и подготовка рабочего места в офисе – разбор документов, чистка ПК, уборка на столе.