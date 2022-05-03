Капшагай был официально переименован в Конаев

3 мая. 16:12

В соответствии с указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, город Капшагай Алматинской области был переименован в город Қонаев. Акорда сообщает, что указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

16 марта 2022 года в послании народу Казахстана Токаев предложил переименовать Капшагай в Кунаев и сделать город центром Алматинской области.

Позже местный маслихат принял решение о переименовании города Капшагай в Динмухамед Кунаев, названия новых областей было одобрено ономастической комиссией.

Таким образом, центром Алматинской области стал Қонаев, а Жетысуской – Талдыкорган.