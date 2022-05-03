Спецпредставители Турции и Армении провели встречу в Вене

В Вене прошли переговоры спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Турцией и Арменией.
Это уже третья по счету встреча спецпредставителей сторон, напоминает газета Sabah.
"Спецпредставители подтвердили цель достижения в рамках этого процесса полноценного урегулирования между их странами. В связи с этим состоялся откровенный и результативный обмен мнениями - обсуждались возможные шаги, которые можно было бы предпринять в этом направлении для достижения ощутимого прогресса. Они подтвердили свое согласие продолжить процесс без предварительных условий", - сообщает МИД Армении.