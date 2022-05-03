"Талибан" пообещал свободу СМИ и помощь журналистам

3 мая. 15:33

Официальный представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что движение пообещало обеспечить в Афганистане свободу СМИ и финансовую поддержку журналистам.

Он отметил, что в Афганистане средства массовой информации могут свободно работать и вещать в рамках закона. По его словам, прекращение работы журналистов после ухода США из страны связано с "потерей их финансирования иностранными силами и посольствами в их собственных целях, а не с Исламским Эмиратом". Кроме того, он добавил, что "Талибан" сделает все для решения финансовых проблем СМИ.

Муджахид подчеркнул, что сейчас в тюрьмах Афганистана нет ни одного журналиста. "Когда журналиста вызывают в компетентные органы для получения информации и разъяснений, это не обязательно означает пытки или тюремное заключение. Опасения некоторых кругов по этому поводу не оправданы. Исламский Эмират продолжит получать поддержку со стороны СМИ", - приводит его слова "Интерфакс".