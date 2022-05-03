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На Украине запретили деятельность "пророссийских партий"

На Украине запретили деятельность &quot;пророссийских партий&quot;

Верховная рада Украины запретила деятельность "пророссийских партий", сообщил депутат Ярослав Железняк.

"Рада запретила деятельность пророссийских партий. 330 голосов", - написал он в Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране приостановлена любая деятельность ряда политических партий, среди них "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".

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