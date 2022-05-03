Акция "Парад у дома ветерана" стартовала в Москве

3 мая. 14:55

В Москве стартовала всероссийская юнармейская акция "Парад у дома ветерана", сообщает пресс-служба Минобороны России.

"В Москве стартовала всероссийская юнармейская акция "Парад у дома ветерана". Активисты подготовили творческие номера, чтобы поздравить участников Великой Отечественной войны с 77-й годовщиной Великой Победы", - говорится в сообщении.

Как отметил начальник главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный, с каждым годом ветеранам все сложнее принять личное участие в торжествах и "мы не имеем права забывать тех, кто не щадя себя, своей жизни жертвовал самым дорогим ради Великой Победы".