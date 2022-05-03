Жители Казахстана смогут повторно полностью привиться от COVID-19

3 мая. 14:46

В Казахстане разрешили повторную полную вакцинацию от коронавируса препаратами, одобренными ВОЗ, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению инфекции.

Согласно данным, постановление подписала главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

"Допускается проведение повторного полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции, в том числе вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения", - сказано в документе.

Жители республики смогут повторно привиться только после дачи добровольного согласия. Интервал между последним этапом вакцинации и повторным полным курсом должен составлять не менее трех месяцев.