Торговые сети РФ просят помощи от Казахстана

3 мая. 14:25

Крупнейшие торговые сети России ведут переговоры с Казахстаном по поводу поставок отдельных категорий товаров, которым стало сложнее попасть на рынок через привычные каналы, сообщил глава управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин.

По его словам, "Ленту" и "Магнит" интересуют импорт зарубежных товаров, в отношении которых в России может возникнуть дефицит, а республиканские компании могли бы их поставлять. При этом Оразалин предупредил, что данный процесс связан с рядом ограничений.

Кроме того, он заявил, что множество российских компаний интересуются переносом своего бизнеса в Казахстан.