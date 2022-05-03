Шольц: мы готовились к сокращению зависимости от ресурсов из РФ

3 мая. 14:17

Германия с декабря готовилась к сокращению зависимости от российских энергоресурсов, к осени можем отказаться от угля, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы едины в том, что мы хотим стать независимыми от импорта ископаемых ресурсов, мы также знаем, что это продлится с разной продолжительностью в отдельных странах, в зависимости от масштаба зависимости. Германия приступила к подготовке к такой ситуации еще в декабре. Поэтому мы сможем отказаться от угля осенью", - цитирует Шольца РИА Новости.

По словам канцлера, Берлин также предпринимает "все возможное для того, чтобы быть в состоянии отказаться от импорта российской нефти" и "создавать инфраструктуру для того, чтобы иметь возможность импортировать газ" из других стран. Он отметил, что конечной целью является независимость от ископаемых энергоносителей в целом, в 2045 году страна должна стать климатически нейтральной.