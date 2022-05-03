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В Алматы жестоко избили пожилую женщину

В Алматы жестоко избили пожилую женщину

Замглавы полиции Алматы Рустам Абдрахманов рассказал о жестоком избиении пенсионерки в городе.

Инцидент произошел 2 мая. В ходе ссоры молодой женщины и пенсионерки на костылях взрослый мужчина подошел к пожилой женщине сзади и начал избиение. Факт зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Отмечается, что сотрудники управления полиции Алатауского района Алматы установили и доставили в полицию преступника. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокурор взял ход расследования взят под личный контроль.

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