В Алматы жестоко избили пожилую женщину

3 мая. 13:51

Замглавы полиции Алматы Рустам Абдрахманов рассказал о жестоком избиении пенсионерки в городе.

Инцидент произошел 2 мая. В ходе ссоры молодой женщины и пенсионерки на костылях взрослый мужчина подошел к пожилой женщине сзади и начал избиение. Факт зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Отмечается, что сотрудники управления полиции Алатауского района Алматы установили и доставили в полицию преступника. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокурор взял ход расследования взят под личный контроль.