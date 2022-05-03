Берлин призвал Киев извиниться перед президентом Германии

3 мая. 13:37

Глава комитета парламента Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Киев извиниться перед президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером за отказ в приеме.

"Украина отозвала приглашение федерального президента и при всем желании не может ожидать, что теперь в Киев поедет канцлер ФРГ Олаф Шольц. Может быть, посол Украины Андрей Мельник, надо просто извиниться перед президентом, а потом вежливо пригласить канцлера", - приводит ее слова "Известия".

Она также сочла заявление Мельника "довольно тривиальным, учитывая простой языковой стиль посла".