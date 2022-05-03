Путин принял указ о контрсанкциях РФ

3 мая. 13:19

Президент Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах на недружественные действия иностранных государств. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Указ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшим под ответные санкции, а также вывозить из России сырье и продукцию в пользу таких лиц.

Кроме того, документ поручает правительству в течение 10 дней составить соответствующий перечень.

Документ будет действовать до отмены специальных экономических мер.