Компанию экс-лидера Казахстана обвинили в контрабанде

3 мая. 12:17

Генпрокуратура Казахстана выявила незадекларированные товары на 287 млн тенге (45,5 млн рублей) во время досмотра груза компании Group Of The Companies Tda, владельцем которой является сестра первого президента Нурсултана Назарбаева Анипе Назарбаевой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время глава компании взят под стражу. Каков характер груза, который пытались провести в обход декларирования, не уточняется. Учредителем компании, помимо Анипе, в госреестре был и Али Клышпаев.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что при проверках в таможенной сфере обнаружено множество случаев уклонения от уплаты таможенных пошлин и недостоверного декларирования товаров. Только на приграничных с Китаем постах удалось раскрыть 367 таких случаев.