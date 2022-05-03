Пятерых жителей Грузии осудили за членство в ИГИЛ

3 мая. 11:53

Суд в Тбилиси вынес приговор пятерым человекам по делу о членстве в террористической организации и оказании ей помощи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии.

По данным следствия, гражданин Грузии, который был членом запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, привлек еще четырех человек.

"Новые члены террористической организации планировали уехать в Сирию и воевать в рядах ИГИЛ, что было своевременно пресечено в результате совместных действий прокуратуры Грузии и контртеррористического центра", - сказано в сообщении.

Суд признал одного человека виновным в "Объединении в иностранной террористической организации и в оказании ей помощи в террористической деятельности" и приговорил его к 12 годам тюрьмы. Остальных признали виновными в "членстве в террористической организации" и приговорили к лишению свободы на 10 лет.