В России выявили 5,4 тыс новых случаев коронавируса

3 мая. 11:22

За минувшие сутки в России выявили 5 466 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 250, в Петербурге - 356, в Подмосковье - 127. В Краснодарском крае – 25, в Ставропольском крае - 8, в Крыму - 53, в Дагестане - 11, в Кабардино-Балкарии - 17, в Адыгее - 11, в Карачаево-Черкесии - 8, в Чечне - 1, в Ингушетии - 8, в Северной Осетии - 5.

Общее число инфицированных в России достигло 18 201 074.

Госпитализированы за сутки 1 441 человек. Выздоровели – 7 052 пациента, за все время - 17 563 272.

Умерли за сутки 125 человек, с начала пандемии - 376 292.