Венгрия захотела добывать газ в Казахстане

3 мая. 11:14

Будапешт планирует добывать газ в Казахстане, если власти республики разрешат, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"В следующем году, если мы получим одобрение со стороны правительства Казахстана, мы сможем приступить к добыче газа", - приводит его слова Sputnik Kазахстан.

Он отметил, что в случае успешной сделки казахстанская сторона будет сотрудничать с крупнейшей венгерскойй нефтегазовой компанией MOL.

"Они построили эту технологию, которая может добыть природный газ. Были приняты все стратегические решения для того, чтобы приступить к добыче газа в 2023 году", - добавил Сийярто.