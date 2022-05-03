В Казахстане повысили максимальные ставки по депозитам

3 мая. 10:54

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на июнь текущего года.

Как сообщает пресс-служба фонда, максимальные ставки по несрочным, срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев, а также по срочным депозитам на 12 и 24 месяца сохранились на уровне майских значений.

Максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12 (с 14,9% до 15%) и 24 месяца (с 12,2% до 12,4%) повысились на 0,1 процентного пункта и 0,2 процентного пункта соответственно из-за роста средневзвешенных рыночных ставок в этих сегментах депозитного рынка.