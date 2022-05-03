Во время утренних протестов в Ереване задержали сына экс-президента Кочаряна

3 мая. 10:35

Армянская оппозиция вновь перекрыла проспект Баграмяна в центре Еревана.

Как сообщает Sputnik Армения, к месту акции протеста прибыла полиция и вытеснила часть митингующих с проезжей части. Остальные были задержаны.

Отмечается, что среди задержанных - сын второго президента Армении, одного из зачинщиков карабахского конфликта Роберта Кочаряна – Левон Кочарян. Перед тем как сесть в полицейскую машину, он заявил, что "борьба продолжится".

Позже Левон написал в своем Telegram-канале, что его доставили в массивское отделение полиции.

Стоит добавить, что полиция Армении сообщила о восстановлении движения на улицах столицы. По состоянию на 10:00 по местному времени задержаны 70 человек.

"В столице рано утром проводились акции по перекрытию улиц. Благодаря немедленным и соразмерным действиям полиции перекрестки были быстро разблокированы и пробки устранены", - сказано в сообщении.