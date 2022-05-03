В Британии призвали покинуть НАТО

3 мая. 10:25

Сопредседатель партии зеленых Адриан Рамзи заявил, что Лондону необходимо покинуть НАТО после окончания спецоперации России на Украине.

"Выход Британии из НАТО остается нашей долгосрочной политикой, потому что мы хотели бы, чтобы больше внимание уделялось миротворческим институтам", - цитирует его Sky News.

При этом он подчеркнул, что не призывает немедленно выйти из состава организации из-за ситуации на территории Украине.

По его словам, Лондону необходимо способствовать скорейшему завершению конфликта и призвал британского главу правительства Бориса Джонсона добиться того, чтобы Россия и Украина возобновили переговоры.

При этом Рамзи заявил об усилении экономического давления на Россию и сократить зависимость Европы от российских энергоресурсов.