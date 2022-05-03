Армения третий день подряд обстреливает Азербайджан

3 мая. 10:10

В понедельник, 2 мая, позиции азербайджанской армии в населенном пункте Зяйлик Кельбаджарского района подверглись обстрелу со стороны ВС Армении, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Обстрелы были совершены вечером с позиций, расположенных в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района государственной границы, из стрелкового оружия.

В ведомстве отметили, что азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры, потерь среди личного состава и техники нет.

В заявлении Минобороны также сказано, что в настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем ВС Азербайджана.

Стоит добавить, что ВС Армении обстреливает позиции армии Азербайджана третий день подряд. Ранее, 1 мая и 30 апреля, армянскими военными дважды были обстреляны позиции в Зяйлике Кельбаджарского района. Кроме того, ВС Армении подвергли обстрелу село Йеллиджа Кельбаджарского района.