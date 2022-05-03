Туристический сектор Турции надеется на отдыхающих из стран Персидского залива

Предпринятые Турцией дипломатические шаги в рамках нормализации отношений с Саудовской Аравией и ОАЭ сказываются и на бизнесе. В этой связи представители турецкого туризма ожидают большого количества туристов из обеих стран. Роскошные номера отелей в крупных туристических городах Турции уже почти полностью забронированы.

Как отмечает турецкая "Сабах", ожидается, что в мае заполняемость отелей, особенно в сегменте люкс, достигнет 90%. В период с июня по сентябрь заполняемость превысит 90% в черноморских провинциях Турции, особенно предпочитаемых туристами из стран Персидского залива.

Руководитель Турецкой Федерации отельеров (TÜROFED) Сурури Чорабатыр заявил, что недавние дипломатические шаги оказали очень серьезное влияние на туризм: "Сейчас существует очень большой спрос со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ на Стамбул и Черное море". Он сказал, что туристические группы из региона станут глотком свежего воздуха для сектора, который все еще пытается оправиться от пандемии. Чорабатыр также отметил, что туристы из региона Персидского залива любят хорошую еду и тратят большие деньги, поэтому от стимулирования в туристическом секторе преуспеют не только отели, но и таксисты, рестораны, продавцы сладостей и сувениров. В 2018 году из Саудовской Аравии прибыло почти 750 тысяч туристов, и эта цифра стала рекордной. В этом году ожидается, что сектор достигнет показателей 2018 года и составит около 700 тысяч отдыхающих из Саудовской Аравии, подчеркнул Чорабатыр.

На прошлой неделе Эрдоган совершил двухдневный визит в Саудовскую Аравию. В четверг вечером король Салман встречал Эрдогана на официальной церемонии в городе Джидда. Лидеры провели встречу за закрытыми дверями в королевском дворце Аль-Салам. Эрдоган также встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Президент сказал после встреч, что Турция и Саудовская Аравия стремятся к расширению всех видов политических, военных и экономических отношений, чтобы начать новый этап в отношениях между странами. В последний раз Эрдоган совершил визит в Саудовскую Аравию в 2017 году, когда Турция пыталась выступить посредником в споре между королевством и другими странами Персидского залива и Катаром. После "арабской весны" 2011 года идеологические разногласия и разные внешнеполитические цели направили Анкару и Эр-Рияд в разные стороны, сделав их непримиримыми соперниками в регионе. Поддержка Турцией народных движений, связанных с "Братьями-мусульманами", изначально спровоцировала разрыв с арабскими режимами, которые рассматривали политическое видение "братства" как угрозу. В ходе этого процесса Турция и Саудовская Аравия поддерживали противоположные стороны во многих региональных конфликтах. Более поздние события, особенно блокада турецкого союзника Катара его соседями по Персидскому заливу, усилили раскол. Отмена эмбарго Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном в начале прошлого года проложила путь к примирению.

Ахмет Арслан, генеральный директор Hyatt Centric Levent Istanbul, заявил, что идет большой поток туристов как из ОАЭ, так и из Саудовской Аравии: "Люксы и королевские люксы в роскошных отелях Стамбула переполнены. Принцы и шейхи из Дубая и Саудовской Аравии, а также российские олигархи заполняют роскошные отели города. Это значительно повышает цены на номера в Стамбуле".

Председатель Черноморской ассоциации туристических операторов (KATID) Мурат Токташ также заявил, что количество запросов из Саудовской Аравии и ОАЭ на бронирование мест на Черном море возобновилось. "Предварительные бронирования, которые начались в апреле, были подтверждены после визита президента Эрдогана", - сказал он.