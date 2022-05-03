Почему Анкара и Эр-Рияд решились на перезагрузку отношений

В конце апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал с двухдневным визитом в Саудовской Аравии - впервые за последние пять лет. Визит проходил на фоне нескольких попыток восстановить отношения после поражения Дональда Трампа на президентских выборах в США и соглашения о примирении с Катаром 2017 года, которое положило конец кризису в Персидском заливе и открыло Турции путь к нормализации отношений. с ключевыми странами региона.

Как отмечает The New Arab, несмотря на противоположные взгляды на некоторые региональные вопросы, Турция и Саудовская Аравия поддерживают достаточный уровень сотрудничества, координации по политическим вопросам и официальной коммуникации. Устойчивость турецко-саудовских отношений во многом будет зависеть от личных отношений между Эрдоганом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также от процессов в регионе, которые способствовали нормализации на дипломатическом уровне.

Пик двусторонних отношений пришелся на 2015-2016 годы, когда к власти пришел король Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд и правительства двух стран создали Совет стратегического сотрудничества. Хотя кризис в Персидском заливе и блокада Катара и навредили двусторонним контактам, Турция стремилась разрешить кризис и сохранить с королевством хорошие отношения. Убийство Джамаля Хашогги в Стамбуле в 2018 году повредило не только двусторонним связям, но и личным отношениям между Эрдоганом и наследным принцем Мохаммадом бен Салманом. То убийство нанесло серьезный ущерб имиджу наследного принца Саудовской Аравии и оказало дипломатическое и финансовое давление на королевство. Однако ему удалось справиться с этой проблемой, что побудило Турцию пересмотреть свою позицию.

Формула перезагрузки

Саудовско-турецкое сближение началось еще в октябре 2020 года. Тогда король Салман и президент Эрдоган обменялись позитивными сигналами, но отсутствие адекватной формулы перезагрузки отношений отложило нормализацию отношений примерно на год. За это время официальные представители Турции и Саудовской Аравии неоднократно встречались в попытке положить конец неофициальному бойкоту турецкого экспорта саудовцами и решить проблемные вопросы на высшем уровне.

В то время как высокопоставленные турецкие чиновники выражали четкие и прямые намерения наладить отношения с Саудовской Аравией, публичные заявления их коллег оставались сдержанными. Однако турецкие и саудовские политики сыграли свою роль в процессе примирения. Один из источников сообщил, что саудовцы даже пытались освободить турецких граждан, которые почти два года удерживались в Ливии силами, подконтрольными генералу Халифе Хафтару, прежде чем были освобождены в ноябре 2021 года при содействии Катара. Считается, что официальные лица Саудовской Аравии предприняли эту попытку с целью выразить свою добрую волю по отношению к турецкой стороне.

В ноябре прошлого года состоялась многообещающая встреча между вице-президентом Турции Фуатом Октаем и министром торговли Саудовской Аравии Маджидом бин Абдуллой аль-Касаби, поддерживающим тесные связи с саудовским принцем. В декабре визиты Эрдогана и наследного принца в Катар почти совпали по времени. Хотя министр иностранных дел Катара заявил, что время совпало случайно, ясно, что Доха была очень заинтересована в восстановлении отношений.

Вскоре Эрдоган объявил, что в феврале посетит Эр-Рияд, однако в последний момент визит отложили. Решение саудовской стороны было основано на двух причинах. Во-первых, престиж Эр-Рияда не позволил бы ему занять второе место после ОАЭ. Во-вторых, визит Эрдогана в Абу-Даби затмил бы его визит в Эр-Рияд. Что еще более важно, наследный принц Саудовской Аравии еще не определился с выбором формулы для перезагрузки отношений с Турцией. Письмо из Саудовской Аравии турецким властям в марте 2022 года подготовило навело на мысль о прогрессе в этом вопросе. В письме соответствующим турецким властям предлагалось перенести судебное разбирательство по делу об убийстве Хашогги в Саудовскую Аравию. Впоследствии турецкий прокурор потребовал передачи дела на том основании, что показания не могут быть взяты у 26 саудовских подсудимых, которых судили заочно.

Решение практически закрыть дело было чисто символическим, учитывая, что советник президента Турции Ибрагим Калын еще годом ранее заявлял: "В Саудовской Аравии есть суд. Суды прошли. Было принято решение и мы уважаем это решение". Другими словами, Калын намекнул, что Анкара исчерпала все свои возможности в попытке восстановить справедливость и больше ничего не может сделать.

Контекст

С точки зрения Турции, нормализация отношений с Саудовской Аравией на данном этапе весьма разумна. Не только потому, что это было бы совместимо с более широкими региональными процессами и переориентацией внешней политики Турции, чтобы приспособиться к этим изменениям, но и потому, что это будет служить интересам обеих сторон и снабдит их нужными инструментами для противодействия любым вызовам. Эрдоган, безусловно, хотел бы стабилизировать внешнюю политику Турции и урегулировать нерешенные проблемы, чтобы сосредоточить внимание на внутренней политике. В этом смысле Анкара стремится активизировать экономическое взаимодействие с королевством, нарастить объем двусторонней торговли, привлечь прямые иностранные инвестиции из Саудовской Аравии и увеличить количество саудовских туристов.

С точки зрения Саудовской Аравии, восстановление отношений с Турцией также соответствует недавним шагам Эр-Рияда по реагированию на события в регионе и связанные с ними вызовы. Недавно Саудовская Аравия предложила хуситам прекращение огня в Йемене под эгидой ООН, пригласила председателя КНР Си Цзиньпина посетить королевство и подписала с Ираном меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. Нынешний прорыв в урегулировании между Турцией и Саудовской Аравией произошел после трех крупных региональных и международных событий, которые ускорили этот процесс и побудили Эр-Рияд пересмотреть свои отношения с Анкарой.

Во-первых, степень нормализации отношений между ОАЭ и Турцией превзошла ожидания Эр-Рияда. Учитывая отличное состояние турецко-катарских отношений и прогресс в усилиях по сближению между Турцией и Египтом, Египтом и Катаром, а также Турцией и Израилем, Саудовская Аравия оказалась в стороне от региональных процессов.

Во-вторых, ухудшение отношений между Саудовской Аравии и США на фоне отказа поддержать просьбу американцев об увеличении добычи нефти усилило давление на королевство.

В-третьих, ожидаемое влияние переговоров по возобновлению действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на безопасность и региональные интересы Эр-Рияда, а также Анкары, также стало значительным стимулом.



Фактор безопасности



Если в ближайшее время стороны вернутся к соблюдению СВПД или если Иран продолжит развивать ядерную программу, оба сценария окажут глубокое влияние на региональную безопасность, особенно на Саудовскую Аравию и Турцию. Иранский фактор наверняка останется сильным стимулом для улучшения саудовско-турецких отношений. Станет ли процесс нормализации отношений между двумя региональными державами достаточно устойчивым, чтобы дать конкретные результаты, будет в значительной степени зависеть от личных отношений между Эрдоганом и наследным принцем, а также от региональных и международных событий, которые привели к такому сближению.