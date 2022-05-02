В Германии оценили вероятность участия НАТО в конфликте на Украине

2 мая. 23:05

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что НАТО не станет принимать непосредственное участие в украинском кризисе.

"Я с самого начала говорил о том, что непосредственного участия НАТО, в том числе Германии, в этой войне не будет. Американский президент сказал это своим гражданам, другие – тоже", - приводит его слова РИА Новости

Далее Шольц отметил, что странам в последние десятилетия удавалось сохранять мир, поскольку "хватало рациональности", чтобы говорить об отсутствии прямой конфронтации между РФ и Североатлантическим альянсом.