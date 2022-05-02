Авария оставила Краснодар без света

2 мая. 21:46

Согласно данным единой дежурно-диспетчерская службы (ЕДДС) Краснодара, в городе из-за аварии произошло отключение электроэнергии в Западном внутригородском округе.

Уточняется, что в зоне отключения находятся 2,5 тыс потребителей.

"В 20:55 2 мая на единый номер вызова экстренных оперативных служб поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии по адресам: Береговая, Калинина, Кубанская набережная, Пушкина, Красная, Комсомольская, Октябрьская, Постовая, Кожевенная", - говорится в сообщении.

Также в ЕДДС отметили, что в зоне отключения также оказались 23 трансформаторные подстанции. Планируется, что восстановительные работы будут завершены через 4-5 часов.