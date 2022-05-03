В Северной Осетии появится гигантское плодохранилище

3 мая. 5:45

Компания ООО "Сады Алании" в Северной Осетии построит плодохранилище на 10 тыс т до 2025 года, сообщил в понедельник генеральный директор компании Батырбек Арчегов.

По его словам, также до конца года заложит фруктовый сад на площади 50 га.

"В 2022 году мы планируем начать строительство плодохранилища объемом 10 тыс. тонн с поэтапным вводом в эксплуатацию с 2023 по 2024 год. Плодохранилище, созданное по современным технологиям, позволит нам сохранять яблоко в хорошем качестве длительный период времени, что даст возможность реализовывать фрукты в течение всего года. Это также даст нам возможность работать с сетевыми магазинами", - сказал Арчегов.

Уточняется, что в плодохранилище создадут современные технологии хранения с регулируемой газовой средой, сортировочными и фасовочными линиями.