Картину по книге донского писателя Сергея Чуева покажут в мае 

3 мая. 2:45

Фильм, снятый по книге ростовчанина Сергея Чуева фильм "Настоящее лето Димки Бобрикова", выйдет в кинопрокат в мае, сообщает издание "Молот".

Режиссером-дебютантом картины выступила Екатерина Савельева. По ее словам, действие книги перенесли из 1991 года в 2022 год.

По сюжету школьник остался в деревне у бабушки после спора с родителями: они готовы исполнить его желание, если целое лето он проведет без гаджетов и интернета. В деревне Димка и его друзья работают, отдыхают, катаются на лодке и влюбляются в одну девочку.

"Сначала пытались искать исполнителей по типажу, потом по опыту работы детей с камерой", - отметила Савельева.



Стоит добавить, что в картине можно будет увидеть не только профессиональных актеров.