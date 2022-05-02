Европа задумалась о покупке газа из РФ в рублях

2 мая. 21:12

Еврокомиссии (ЕК) следует разрешить европейским энергетическим компаниям платить за российский газ в рублях, заявил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани, уточнив, что это должна быть временная мера.

"Думаю, было бы хорошо, по крайней мере на несколько месяцев, разрешить компаниям продолжать платить в рублях, пока мы понимаем правовую базу и последствия", - сказал он в интервью европейскому изданию газеты Politico.

По его словам, он надеется на "быстрый и четкий" ответ Еврокомиссии, которая проводит детальную оценку и ранее предварительно заключила, что новый механизм оплаты нарушил бы примененные рестрикции. "Считаю, что нефтяные и газовые компании не могут рисковать платить в рублях, а затем быть обвиненными в нарушении санкций, но в то же время они не могут рисковать, не платя в рублях",- приводит слова министра ТАСС. Чинголани пояснил, что это долгосрочные контракты, издержки будут чрезвычайно высокими.

Также стало известно, что ЕК призывает страны Евросоюза готовить планы действий на случай прекращения поставок газа из России.