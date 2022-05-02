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Канцлер Германии назвал условие для отмены антироссийских санкций

Канцлер Германии назвал условие для отмены антироссийских санкций

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что санкции против России не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой

По его словам, переговоры должный проходить на президентском уровне. "Он (президент РФ Владимир Путин - прим. ред.) должен договориться с Украиной", - сказал он, подчеркнув, что это не должен быть "навязанный мир".

Далее Шольц отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину, в том числе в оборонительной сфере, но не будет действовать необдуманно, передает ТАСС.

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