Канцлер Германии назвал условие для отмены антироссийских санкций

2 мая. 20:34

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что санкции против России не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой

По его словам, переговоры должный проходить на президентском уровне. "Он (президент РФ Владимир Путин - прим. ред.) должен договориться с Украиной", - сказал он, подчеркнув, что это не должен быть "навязанный мир".

Далее Шольц отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину, в том числе в оборонительной сфере, но не будет действовать необдуманно, передает ТАСС.