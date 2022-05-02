В Тбилиси начался грузино-армянский правовой форум

2 мая. 20:28

В Тбилиси стартовал грузино-армянский правовой форум. В ходе мероприятия министр юстиции Грузии Рати Брегадзе провел переговоры со своим армянским коллегой Кареном Андресяном. Стороны обсудили важность сотрудничества в правовой сфере.

"Сегодняшнее мероприятие еще больше укрепит существующие правовые отношения между Грузией и Арменией", - приводит слова Брегадзе Sputnik Грузия.

Глава грузинского Минюста, в свою очередь, выразил надежду, что грузино-армянские отношения вступят в новую фазу и, следовательно, сотрудничество между министерствами юстиции двух стран будет еще более успешным.