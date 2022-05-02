Ребенок погиб на картинге в Алматинской области

2 мая. 19:25

Десятилетний мальчик погиб, катаясь на картинге, трагедия произошла в Илийском районе Алматинской области.

Правоохранители установили, что пострадавший, управляя картингом, протаранил оградительные пластмассовые блоки и столкнулся с припаркованным водовозом ГАЗ-53.

"Очевидцы отмечают, что картинг выехал за ограждение по инерции, от удара следовавшим за ним другого картинга, которым якобы управляла женщина", - передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Уточняется, что месте ЧП работает следственно-оперативная группа Илийской районной полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.