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Расул Гамзатов о Москве: русский город, а по-русски только "Магазин Армения" 

Расул Гамзатов о Москве: русский город, а по-русски только &quot;Магазин Армения&quot; 

Младшая дочь дагестанского поэта Расула Гамзатова Салихат поделилась впечатлениями отца от Москвы. 

Как отметила "Мосленте" Гамзатова отметила, что ее отец много времени проводил в столице и был очень наблюдательным человеком. Во время одного из своих приездов в Москву в 1990-х он обратил внимание на оформление улиц города. 

По ее словам, отца поразило обилие натянутых рекламных плакатов и ярких надписей. "Часто их делали на иностранном языке. Отец шел по Тверской и в какой-то момент пошутил: "Русский город, а по-русски только два слова написано: "Магазин Армения", - сказала Салихат.

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