Расул Гамзатов о Москве: русский город, а по-русски только "Магазин Армения" 

2 мая. 19:05

Младшая дочь дагестанского поэта Расула Гамзатова Салихат поделилась впечатлениями отца от Москвы.

Как отметила "Мосленте" Гамзатова отметила, что ее отец много времени проводил в столице и был очень наблюдательным человеком. Во время одного из своих приездов в Москву в 1990-х он обратил внимание на оформление улиц города.

По ее словам, отца поразило обилие натянутых рекламных плакатов и ярких надписей. "Часто их делали на иностранном языке. Отец шел по Тверской и в какой-то момент пошутил: "Русский город, а по-русски только два слова написано: "Магазин Армения", - сказала Салихат.