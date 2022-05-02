Представитель Азербайджана на "Евровидении" впервые прорепетировал в Италии

2 мая. 18:32

Представитель Азербайджана на "Евровидении-2022" Надир Рустамли провел первую репетицию на сцене PalaOlimpico, информирует пресс-служба конкурса.

Напомним, что песня, с которой Рустамли выступит на конкурсе называется Fade To Black.Авторы композиции – Андреас Стоун, Андерс Ретхов, Себастиан Шуб, Томас Стенгард.

Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине (Италия), полуфиналы состоятся 10 и 12 мая. Финал конкурса пройдет 14 мая.

Ранее сообщалось, что Надир Рустамли выступит в первой части второго полуфинала конкурса, его номер – 4, глава делегации Азербайджана на "Евровидении-2022" – Иса Меликов.