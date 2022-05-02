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США: ситуация вокруг Украины должна привести к стратегическому провалу РФ

США: ситуация вокруг Украины должна привести к стратегическому провалу РФ

США будут добиваться того, чтобы ситуация вокруг Украины обернулась для России "стратегическим провалом", заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер

"Задача правительства США применительно к России, а также к европейской безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины заключается в том, чтобы этот кризис для России завершился стратегическим провалом", - сказала она в ходе выступления  на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По словам Уолландер, она имеет в виду неудачи для Москвы в военном, политическом и экономическом планах.

Далее она обратила внимание на то, что санкции Запада будут с течением времени "все сильнее" бить по "российской экономике в целом", но также по ее оборонно-промышленному сектору в частности.

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