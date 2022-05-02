США: ситуация вокруг Украины должна привести к стратегическому провалу РФ

2 мая. 17:41

США будут добиваться того, чтобы ситуация вокруг Украины обернулась для России "стратегическим провалом", заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер

"Задача правительства США применительно к России, а также к европейской безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины заключается в том, чтобы этот кризис для России завершился стратегическим провалом", - сказала она в ходе выступления на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По словам Уолландер, она имеет в виду неудачи для Москвы в военном, политическом и экономическом планах.

Далее она обратила внимание на то, что санкции Запада будут с течением времени "все сильнее" бить по "российской экономике в целом", но также по ее оборонно-промышленному сектору в частности.