Зурабишвили поздравила мусульман с праздником Рамадан-байрам

2 мая. 17:26

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила мусульман всего мира с завершением месяца Рамадан и началом Рамадан-байрама.

"Сердечно поздравляю с Рамаданом-байрамом мусульманское сообщество всего мира, особенно неотъемлемую часть нашей страны – всех мусульман, проживающих в Грузии!" – говорится в сообщении.

Зурабишвили пожелала, чтобы этот праздник стал залогом мира и процветания для мусульман. "Пусть этот великий исламский праздник духовного очищения, взаимной любви, поддержки и прощения станет залогом мира и процветания для вас и ваших семей!" – поздравила она.

Месяц Рамадан, считающийся в исламе священным, начался в этом году с заходом солнца 1 апреля.