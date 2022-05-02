Ливни зальют Юг России и Северный Кавказ

2 мая. 17:12

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков поделился прогнозом, согласно которому в горных районах республик Северного Кавказа, в южных районах Ставропольского и Краснодарского краев пройдут сильные дожди. В горных реках возможно повышение уровня воды.

"Наиболее интенсивными дожди ожидаются в четверг, пятницу и субботу. Сумма осадков в горных районах может составить 70-80 мм, на юге Краснодарского края и в Ставрополье - до 20-30 мм", - приводит слова собеседника ТАСС.

Синоптик уточнил, что ливни будут сопровождаться похолоданием – столбики термометров опустятся до 12-14 градусов в дневные часы.