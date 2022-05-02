В Германии предупредили, что отказ от нефти и газа из России ударит по ценам на топливо

2 мая. 17:25

Правительство Германии считает возможным отказ от импорта российской нефти, заявил министр финансов Кристиан Линднер, отметив, что это может приветствии к росту топливных цен.

"Нельзя исключать, помимо прочего, что это проявит свой эффект на автозаправках, цены на топливо могут вырасти после такого решения", - приводит слова Линднера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что страны ЕС обсуждают введение эмбарго на российскую нефть как возможную часть шестого пакета санкций против РФ.