Грузия передала ответы на первую часть анкеты для вступления в Евросоюз

2 мая. 16:25

Глава представительства Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель получил ответы на первую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС от главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили.

Как сообщает пресс-служба администрации премьера, правительство Грузии и все соответствующие ведомства продолжают интенсивную работу по заполнению второй, отраслевой части опросника, которая включает 33 главы и до 2300 вопросов.

Он уточнил, что власти Грузии намерены передать ЕС вторую часть опросника до 13 мая.

Как добавили в пресс-службе, после получения заполненного опросника Еврокомиссия приступит к подготовке собственного оценочного отчета, который затем будет представлен в Совет Евросоюза, а соответствующее решение по возможному вступлению Грузии в ЕС ожидается к концу июня.