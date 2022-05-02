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Гостей и жителей Москвы предупредили об усилении ветра

Гостей и жителей Москвы предупредили об усилении ветра

Согласно прогнозам Гидрометцентра, в Москве и Московской области 3 мая будет действовать "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

"В столичном регионе будет юго-западный ветер 5-10 м/с, однако местами ожидаются порывы до 17 м/с. Предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00 мск. Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально ", - сообщает погодное ведомство.

Столбики термометров в столичном регионе будут подниматься днем 3 мая до плюс 18, погода будет облачная, местами пройдет небольшой дождь.

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