Министр юстиции опроверг слухи о плохом лечении Саакашвили

2 мая. 15:49

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал дезинформацией и ложью сообщения о том, что якобы бывший президент Михаил Саакашвили не получает необходимого медицинского обслуживания в пенитенциарном учреждении.

Адвокаты, семья Саакашвили и он сам жалуются, что политика не лечат должным образом, и он якобы находится на грани смерти. Для этого они требуют отправить Саакашвили за рубеж. В случае невыполнения этого требования они грозятся акцией протеста. Срок ультиматума истекает вечером 2 мая.

"Это явная ложь, что Михаил Саакашвили не получал или не получает соответствующее медицинское обслуживание", – отметил Брегадзе.