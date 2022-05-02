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Молдавия не видит угрозы со стороны России

Молдавия не видит угрозы со стороны России

Министерство обороны Молдавии считает, что нет никаких признаков военной угрозы для его страны со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь оборонного ведомства Алла Диакону.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на украинские источники писала, что РФ якобы собирается нападать на Молдавию.

"Что касается публикации The Times о Молдавии, сообщаем, что все государственные институты работают в режиме повышенной готовности с начала войны на Украине и внимательно следят за ситуацией. На данный момент нет никаких признаков, что Молдавии грозит опасность", - заявила Диакону на брифинге. 

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