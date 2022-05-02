Молдавия не видит угрозы со стороны России

2 мая. 15:26

Министерство обороны Молдавии считает, что нет никаких признаков военной угрозы для его страны со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь оборонного ведомства Алла Диакону.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на украинские источники писала, что РФ якобы собирается нападать на Молдавию.

"Что касается публикации The Times о Молдавии, сообщаем, что все государственные институты работают в режиме повышенной готовности с начала войны на Украине и внимательно следят за ситуацией. На данный момент нет никаких признаков, что Молдавии грозит опасность", - заявила Диакону на брифинге.