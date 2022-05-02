Финляндия разорвала контракт с "Росатомом" на строительство АЭС

2 мая. 14:54

Финская компания Fennovoima расторгла контракт с "Росатом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1". Причина срыва сделки - большие задержки и невозможность выполнить контрак, говорится в заявлении финской компании.

В последние годы реализация проекта тормозилась, но российская спецоперация лишь усугубила риски для него, отмечается в заявлении.

Сотрудничество со структурой "Росатома" компанией RAOS прекращается немедленно, также как и работы по дизайну, лицензированию и на площадке атомной электростанции, сообщает Fennovoima.

В "Росатоме" решением финских коллег разочарованы.

"Основания такого решения абсолютно непонятны. Проект прогрессирует, налажена командная работа заказчика и подрядчика, о чем акционерам компании и в СМИ неоднократно сообщал генеральный директор компании Fennovoima", - заявили в "Росатоме".