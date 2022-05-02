Протесты в Армении против Пашиняна: задержано свыше 200 человек

2 мая. 14:39

В Армении с 25 апреля проходят антиправительственные демонстрации. Сегодня они возобновились. Демонстранты перекрыли 15 улиц и намерены блокировать движение транспорта в центре столицы страны.

На текущий момент сотрудниками МВД Армении задержано 244 участником акций неповиновения. Об этом со ссылкой на пресс-службу силового ведомства сообщает Sputnik Армения.

Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Их не устраивает позиция главы кабмина по Карабаху.

Оппозиция осудила резонансные заявления Пашиняна о необходимости признать территориальную целостность Азербайджана при подписании мирного соглашения. Это означает отказ от претензий на частично населенный армянами Карабах.