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Протесты в Армении против Пашиняна: задержано свыше 200 человек

Протесты в Армении против Пашиняна: задержано свыше 200 человек

В Армении с 25 апреля проходят антиправительственные демонстрации. Сегодня они возобновились. Демонстранты перекрыли 15 улиц и намерены блокировать движение транспорта в центре столицы страны.

На текущий момент сотрудниками МВД Армении задержано 244 участником акций неповиновения. Об этом со ссылкой на пресс-службу силового ведомства сообщает Sputnik Армения.

Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Их не устраивает позиция главы кабмина по Карабаху. 

Оппозиция осудила резонансные заявления Пашиняна о необходимости признать территориальную целостность Азербайджана при подписании мирного соглашения. Это означает отказ от претензий на частично населенный армянами Карабах. 

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