ЕС готовится к нефтяному эмбарго против России. Названы сроки

2 мая. 14:15

Евросоюз откажется от российского угля уже этим летом. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью Indian Express. Что касается нефти, то ЕС, по словам все того же Шольца, рассчитывает избавиться к концу года.

Вдобавок к этому Евросоюз будет резко снижать ввоз российского газа, отметил канцлер. добавив, что к санкциям против российского топлива присоединились многие страны, несмотря на экономический ущерб для них.

"Мы реализуем очень амбициозную политику по снижению нашей зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Этим летом мы прекратим импорт российского угля, до конца года прекратим российскую нефть и резко сократим импорт газа из России", — заявил Олаф Шольц.

Ранее помощник Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что Германия собирается присоединиться к эмбарго на ввоз нефти из РФ, но для для подготовки ФРГ потребуется время.

Ранее Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго ЕС против российской нефти, сообщил немецкий телеканал ZDF. Сегодня Шольц принимает в Берлине премьер-министра Нарендру Моди и обсудить с ним вопросы антироссийских санкций. Индия, несмотря на давление Запада, не готова присоединиться к санкциям и отказаться от импорта нефти из РФ.