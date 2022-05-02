Экономика Армении: экспорт и ВВП падают, сбор налогов растет

2 мая. 13:29

Темпы роста экспорта из Армении в 2022 году и ВВП республики упадут, а сбор налогов увеличится. Такой прогноз дает Международный валютный фонд.

В шестом, заключительно обзоре оглашения Stand-By с Арменией отмечается, что рост ВВП Армении по итогам года упадет на 1,5 процента. Если экспорт в прошлом году вырос на 30%, то в 2022 г. он увеличится лишь на 10%. Причина тренда - неблагоприятная экономическая ситуация в России и в регионе.

При этом сбор налогов в Армении вырастет. Его доля к ВВП в текущем году составит 22,3 процента вместо 22,1 годом ранее.