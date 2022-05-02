Российский посол вызван в МИД Израиля из-за интервью Лаврова

2 мая. 12:55

Посол России Анатолий Викторов вызван в МИД Израиля в связи со словами главы российского МИД Сергея Лаврова.

"Вследствие возмутительных замечаний министра иностранных дел России Сергея Лаврова министерство иностранных дел вызвало посла России в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства по Евро-Азии", - говорится в сообщении МИД Израиля.

Ранее Лавров в интервью итальянскому телеканалу "Медиасет" заявил, что в Украине есть "нацификация". Украинский президент Владимир Зеленский, по словам Лаврова, "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". Лавров на это возразил тем, что "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид считает слова российского коллеги "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой".