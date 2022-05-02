Генпрокуратура Армении изучает факты применения силы против протестующих

2 мая. 12:34

Генпрокуратура Армении изучает два случая применения грубой силы против митингующих на протестах в Ереване. Такое сообщение со ссылкой на генпрокуратуру Армении распространило Sputnik Армения.

В одном из случаев речь идет о том, что начальник Службы государственной охраны СНБ Армении Саркис Ованнисян нанес удар по оператору MediaHub. Во втором – правоохранитель ударил несколько раз по голове демонстранта на проспекте Саят-Нова.

Напомним, сегодня в Ереване возобновились антиправительственные митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна из-за его политики по карабахскому вопросу.

Утром 2 мая в Ереване возобновились акции протеста, организованные оппозиционными силами. Участники требуют отставки властей из-за политики по Карабаху. Пашинян допускает в будущем мирном соглашении признание территориальной целостности Азербайджана, что означает отказ от притязании Армении на Карабах.