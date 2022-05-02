РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Генпрокуратура Армении изучает факты применения силы против протестующих

Генпрокуратура Армении изучает факты применения силы против протестующих

Генпрокуратура Армении изучает два случая применения грубой силы против митингующих на протестах в Ереване. Такое сообщение со ссылкой на генпрокуратуру Армении распространило Sputnik Армения.

 

В одном из случаев речь идет о том, что начальник Службы государственной охраны СНБ Армении Саркис Ованнисян нанес удар по оператору MediaHub. Во втором – правоохранитель ударил несколько раз по голове демонстранта на проспекте Саят-Нова. 

Напомним, сегодня в Ереване возобновились антиправительственные митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна из-за его политики по карабахскому вопросу.

Утром 2 мая в Ереване возобновились акции протеста, организованные оппозиционными силами. Участники требуют отставки властей из-за политики по Карабаху. Пашинян допускает в будущем мирном соглашении признание территориальной целостности Азербайджана, что означает отказ от притязании Армении на Карабах.

1065 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version