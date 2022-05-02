ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии

2 мая. 11:41

Подразделения ВС Армении, расположенные в Басаркечарском районе, обстреляла позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Зейлик и Йеллиджа Кельбаджарского района. Непрерывный огонь велся 1 мая с 13-40 до 17-45 из пулеметов и гранатометов.

Азербайджанские ВС предприняли ответные меры. Потерь среди их личного состава и техники нет.

На текущий момент обстановка на данном участке стабилизирована. Оперативные условия находится под полным контролем азербайджанских подразделений, передает Trend.az.